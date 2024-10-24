Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 532/15/34 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Cập nhật, nắm bắt được thông tin về các sản phẩm công ty sản xuất và kinh doanh; Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing; Báo giá, tư vấn, chốt đơn đặt hàng và liên hệ với bộ phận kho xưởng,giao vận để giao hàng theo đúng tiến độ; Tiếp nhận, trả lời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng; Phối hợp các bộ phận khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng: xuất kho, giao nhận hàng, chi phí, phương thức vận chuyển, thanh toán đơn hàng; Đốc thúc, nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ đầy đủ, đúng thời hạn. Làm online tại Văn phòng, Không phải đi thị trường.

Cập nhật, nắm bắt được thông tin về các sản phẩm công ty sản xuất và kinh doanh;

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing;

Báo giá, tư vấn, chốt đơn đặt hàng và liên hệ với bộ phận kho xưởng,giao vận để giao hàng theo đúng tiến độ;

Tiếp nhận, trả lời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

Phối hợp các bộ phận khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng: xuất kho, giao nhận hàng, chi phí, phương thức vận chuyển, thanh toán đơn hàng;

Đốc thúc, nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ đầy đủ, đúng thời hạn.

Làm online tại Văn phòng, Không phải đi thị trường.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, đam mê kinh doanh; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm & xác định gắn bó lâu dài; Giao tiếp tốt.

Năng động, đam mê kinh doanh;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm & xác định gắn bó lâu dài;

Giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6.000.000đ-8.000.000đ/tháng) + phụ cấp (1.000.000đ) + % doanh số (Tổng thu nhập 13-20 triệu trở lên-đảm bảo cao so với mặt bằng chung vì công ty 15 năm thương hiệu, có nhà máy trực tiếp sản xuất & phân phối) ; Lương tháng 13, phép năm, thưởng các ngày lễ,sinh nhật; Đóng BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định; Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty; Được cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ công việc; Được hỗ trợ các tài nguyên cần thiết khác để hoàn thành tốt chỉ tiêu (xe ô tô công ty, các chi phí phát sinh,...); Môi trường làm việc thân thiện, không toxic, sale mới sẽ được hỗ trợ data nóng từ MKT & cách tiếp cận KH mới hiệu quả; quản lý trực tiếp tâm lý, tôn trọng & tạo điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực; Cơ hội thăng tiến lên Leader.

Thu nhập: Lương cứng (6.000.000đ-8.000.000đ/tháng) + phụ cấp (1.000.000đ) + % doanh số (Tổng thu nhập 13-20 triệu trở lên-đảm bảo cao so với mặt bằng chung vì công ty 15 năm thương hiệu, có nhà máy trực tiếp sản xuất & phân phối) ;

Lương tháng 13, phép năm, thưởng các ngày lễ,sinh nhật;

Đóng BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định;

Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty;

Được cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ công việc;

Được hỗ trợ các tài nguyên cần thiết khác để hoàn thành tốt chỉ tiêu (xe ô tô công ty, các chi phí phát sinh,...);

Môi trường làm việc thân thiện, không toxic, sale mới sẽ được hỗ trợ data nóng từ MKT & cách tiếp cận KH mới hiệu quả; quản lý trực tiếp tâm lý, tôn trọng & tạo điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực;

Cơ hội thăng tiến lên Leader.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin