Tuyển Hành chính Công ty CP & DV Giao hàng nhanh làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty CP & DV Giao hàng nhanh
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: TP Vinh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tổng hợp:
1. Lập báo cáo tổng hợp hàng ngày bao gồm các chỉ số: vận hành, kinh doanh, chất lượng dịch vụ từ các quản lý khu vực Đông Bắc Bộ, gửi về cho Giám Đốc Vùng.
2. Phân tích các chỉ số ảnh hưởng tới rủi ro trong vận hành bao gồm các yếu tố: thời gian nộp tiền COD, gối đầu dòng tiền COD, mất hàng tại kho, thiếu hụt nhân sự vận hành hàng tuần.
3. Lên lịch cho Giám Đốc Vùng đi đàm phán các doanh nghiệp lớn tại từng tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ
Đào tạo và kiểm tra chất lượng dịch vụ:
1. Đào tạo, truyền thông các nội dung mà Giám Đốc vùng đã đưa xuống cho từng tỉnh một cách chi tiết. Có kế hoạch để kiểm tra lại nội dung đào tạo truyền thông được diễn ra đúng thời gian và cho ra kết quả chính xác.
2. Kiểm tra chất lượng dịch vụ hang tháng thông qua làm các khảo sát từ Khách hàng đầu gửi và khách hang đầu nhận
Tương tác nội bộ:
1. Sắp xếp các buổi họp, tổng kết các quyết định và theo dõi tiến độ thực thi của các phòng ban, các Quản lý khu vực
2. Giải quyết các yêu cầu xử lý đột xuất từ phòng ban: chăm sóc khách hàng, khách hàng KA, tài chính- kế toán, nhân sự...
3. Đại diện ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhân viên phát triển thị trường, nhân viên kinh doanh, nhân viên xử lý từ các tỉnh và đề xuất các phương án, giải pháp điều chỉnh vấn đề tồn đọng
Đánh giá:
1. Tổng hợp các dẫn chứng trong các giai đoạn: đào tạo Quản lý mới, PIP cho quản lý cũ... nhằm đưa ra các thông tin số học để đánh giá khách quan về các nỗ lực của nhân sự tham gia các quá trình đào tạo nói trên.
2. Đánh giá mỗi quý một lần về các nhân tố tiềm năng tại các tỉnh, và đề xuất lộ trình đào tạo, lộ trình thăng tiến phù hợp
Làm việc tại Vinh - Nghệ An

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm 2 năm làm việc trở lên.
2. Tốt nghiệp Đại học trở lên, ứng viên Tốt nghiệp về quản trị kinh doanh, xã hội học là một lợi thế
3. Có kỹ năng đào tạo, dẫn giảng, kỹ năng giao tiếp tốt
4. Chịu được áp lực công việc, chấp nhận đi công tác dài ngày và liên tục ở tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ.
5. Làm việc tại Vinh - Nghệ An

Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động
2. Công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc
3. Bảo hiểm: theo luật định của nhà nước Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP & DV Giao hàng nhanh

Liên Hệ Công Ty

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

