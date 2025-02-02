Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Từ 15 - 30 triệu/tháng + Com (theo doanh thu) Môi trường làm việc theo văn hóa hợp tác, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu mang lại trải nghiệm và lợi ích tốt nhất cho khách hàng Công ty thuộc lĩnh vực giáo dục, luôn định hướng mỗi nhân viên nỗ lực học hỏi và phát triển bản thân đi cùng với sự phát triển của công ty Học bổng 85% khóa học tiếng anh với giáo viên bản xứ Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.

Mô Tả Công Việc

Quản lý, đào tạo và tạo động lực cho thành viên của team, phát triển team sales

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team

Thiết lập mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Đề xuất, đưa ra kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đạt mục tiêu của team

Phối hợp với đội ngũ Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chiến lược

Báo cáo và đánh giá kết quả kinh doanh, thông tin đối thủ cũng như khách hàng tiềm năng

Xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Là Nữ, Nam từ 22 - 35 tuổi

Từ 01 năm kinh nghiệm quản lý team Telesales/Sales (ưu tiên lĩnh vực giáo dục)

Có khả năng chủ động xây dựng kế hoạch cho team

Có kinh nghiệm đọc, tổng hợp, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu trên CRM

Kỹ năng tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng

Kỹ năng lãnh đạo, quản trị, phát triển đội ngũ tốt

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin

Tinh thần tự học hỏi, chủ động trong công việc

Có trách nhiệm trong công việc

Có tinh thần máu lửa, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 12 - 21 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

