Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
- Nghệ An: Từ 15
- 30 triệu/tháng + Com (theo doanh thu) Môi trường làm việc theo văn hóa hợp tác, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu mang lại trải nghiệm và lợi ích tốt nhất cho khách hàng Công ty thuộc lĩnh vực giáo dục, luôn định hướng mỗi nhân viên nỗ lực học hỏi và phát triển bản thân đi cùng với sự phát triển của công ty Học bổng 85% khóa học tiếng anh với giáo viên bản xứ Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Quản lý, đào tạo và tạo động lực cho thành viên của team, phát triển team sales
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team
Thiết lập mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Đề xuất, đưa ra kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đạt mục tiêu của team
Phối hợp với đội ngũ Marketing để lên kế hoạch và triển khai các chiến lược
Báo cáo và đánh giá kết quả kinh doanh, thông tin đối thủ cũng như khách hàng tiềm năng
Xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 01 năm kinh nghiệm quản lý team Telesales/Sales (ưu tiên lĩnh vực giáo dục)
Có khả năng chủ động xây dựng kế hoạch cho team
Có kinh nghiệm đọc, tổng hợp, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu trên CRM
Kỹ năng tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng
Kỹ năng lãnh đạo, quản trị, phát triển đội ngũ tốt
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin
Tinh thần tự học hỏi, chủ động trong công việc
Có trách nhiệm trong công việc
Có tinh thần máu lửa, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 21 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
