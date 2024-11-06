Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao.
• Lập kế hoạch bán hàng, triển khai các hoạt động bán hàng và các chương trình khuyến mãi của công ty.
• Chịu trách nhiệm tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến các hệ thống siêu thị, đảm bảo sự hiện diện của sản phẩm tại các khu vực được giao theo chiến lược phát triển của công ty
• Chịu trách nhiệm quản lý việc trưng bày hàng hóa tại khu vực được giao.
• Các công việc khác theo phân công của Cấp trên.
PHỤ TRÁCH CÁC SIÊU THỊ TRONG KHU VỰC BÌNH THẠNH VÀ THỦ ĐỨC
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm làm việc với các chuỗi hệ thống siêu thị lớn
• Có phương tiện di chuyển, chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì
• Phụ cấp: đi lại, điện thoại, cơm trưa,...
• Thưởng hiệu quả kinh doanh; lương tháng 13,14,...
• Các chế độ BHSK, ngày phép, YEP, teambuilding,....,đầy đủ
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
