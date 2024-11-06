Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao.
• Lập kế hoạch bán hàng, triển khai các hoạt động bán hàng và các chương trình khuyến mãi của công ty.
• Chịu trách nhiệm tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến các hệ thống siêu thị, đảm bảo sự hiện diện của sản phẩm tại các khu vực được giao theo chiến lược phát triển của công ty
• Chịu trách nhiệm quản lý việc trưng bày hàng hóa tại khu vực được giao.
• Các công việc khác theo phân công của Cấp trên.
PHỤ TRÁCH CÁC SIÊU THỊ TRONG KHU VỰC BÌNH THẠNH VÀ THỦ ĐỨC

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí NVKD kênh MT, tại các ngành FMCG, hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân...
• Có kinh nghiệm làm việc với các chuỗi hệ thống siêu thị lớn
• Có phương tiện di chuyển, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng: 8 - 10 triệu (Chưa bao gồm thưởng + phụ cấp hằng tháng)
• Phụ cấp: đi lại, điện thoại, cơm trưa,...
• Thưởng hiệu quả kinh doanh; lương tháng 13,14,...
• Các chế độ BHSK, ngày phép, YEP, teambuilding,....,đầy đủ
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 700/15 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

