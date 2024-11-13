Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRAPHACO HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRAPHACO HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Sản xuất dược phẩm

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia sản xuất trực tiếp tại các công đoạn sản xuất theo phân công
Vận hành, kiểm soát tình trạng máy móc thiết bị
Ghi chép hồ sơ theo quy định
Tuân thủ nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc của công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn về Dược/máy móc thiết bị; Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng dược, cơ khí, điện, tự động hoá.
Kỹ năng/khả năng: Làm việc nhóm, nắm bắt quy trình, công nghệ, vận hành thiết bị
Thái độ: Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi
Tuổi: Dưới 30
Ưu tiên các ứng viên là nam giới, có hiểu biết các quy định về GMP, có kinh nghiệm về vận hành, sửa chữa máy móc thiết bị, kinh nghiệm trong sản xuất thuốc và hiện đang lưu trú gần công ty, bán kính dưới 10km.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRAPHACO HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa đáng theo hiệu quả công việc (09-12 triệu).
Mức lương thỏa đáng theo hiệu quả công việc (09-12 triệu)
Các chế độ thưởng, phúc lợi, bảo hiểm,...và các chế độ khác theo quy định của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRAPHACO HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRAPHACO HƯNG YÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRAPHACO HƯNG YÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

