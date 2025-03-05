Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
- Hà Nội:
- Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Tập trung seo website: Mauvanban.vn cũng như hỗ trợ phát triển Social.
Phối hợp team dev để tối ưu website cho SEO.
Lên plan SEO tổng thể và triển khai (nghiên cứu đối thủ, khối lượng công việc, nhân sự, thời gian, KPI, Ngân sách)
Phối hợp team biên tập sản phẩm để phát triển mẫu văn bản có nhiều lượt tìm kiếm.
Giao việc chia việc cho nhân sự content phù hợp theo kế hoạch.
Phối hợp với dev để tối ưu Coreweb– tối ưu hóa việc bot google, bot công cụ tìm kiếm vào site…
Triển khai Onpage chuẩn tài liệu SEO mà google cung cấp và index URL.
Triển khai và quản lý, phát triển Offpage.
Lên báo cáo tiến độ triển khai công việc SEO, tiến độ hoàn thành KPI.
Tối ưu CTR, CVR.
Update biến động cập nhật của Google cả về thông báo, Serp với SEO và các kiến thức mới về SEO từ đó có hành động phù hợp để bám sát bản kế hoạch cũng như KPI.
Định hướng phát triển Social chính hỗ trợ SEO (FB, Linkedin, )
SEO sạch, cấm dùng tips trick mũ đen.
Tìm hiểu các AI phù hợp để nâng cao hiệu suất công việc.
Phối hợp làm việc với các thành viên trong phòng ban cũng như với công ty.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm chắc thuật toán SEO với google và biết về bing, cốc cốc
Nắm rõ hoạt động của SERP
Nắm vững việc research từ khóa với các công cụ (GG Keyword, Semrush, Ahref)
Nắm chắc cấu trúc website để phát triển website lâu dài và ổn định
Nắm vững các yếu tố, thuật toán về SEO onpage cũng như Content
Nắm vững việc dùng các loại backlink (Số lượng, thời gian, Triển khai, cách kiểm tra)
Nắm vững việc index. (từng triển khai index số lượng lớn là lợi thế)
Hiểu cơ chế hoạt động của bot google
Biết dùng Screaming Frog SEO Spider, hoặc tool tương tự
Có khả năng viết nội dung (tìm từ khóa, nhóm từ khóa, nhóm nội dung, lên outline, triển khai bài viết, xuất bản bài viết)
Kinh nghiệm
4 năm ở vị trí tương đương
Từng đảm nhiệm SEO trực tiếp bộ từ khoá SEO đạt ít nhất top 1-5 google (Total volume tối thiểu 300k searchs/tháng) – Từ khóa chuyển đổi!
Có từ 2-3 Case study lên top có traffic và chuyển đổi tốt (về mặt đo lường qua GA4)
Thái độ
Trung thực, chăm chỉ
Cầu thị khi được góp ý
Luôn tôn trọng KPI, Deadline khi được giao việc
Tập trung và nhiệt huyết với công việc khi được giao đến khi hoàn thành
Ưu tiên
Có kinh nghiệm quản lý team nhỏ 3-5 người
Đã từng tham gia dự án liên quan đến ngành Luật
Biết xử lý hình ảnh, video cơ bản
Chuẩn bị các thông tin về 1 dự án đã làm tâm đắc nhất hoặc gần nhất thành công
Hoặc tìm hiểu và phân tích trước về dự án này phục vụ cho việc phỏng vấn
Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng lao động sau 2 tháng thử việc.
Các chế độ đãi ngộ khác sẽ được phổ biến khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI