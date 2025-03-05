Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Tập trung seo website: Mauvanban.vn cũng như hỗ trợ phát triển Social.

Phối hợp team dev để tối ưu website cho SEO.

Lên plan SEO tổng thể và triển khai (nghiên cứu đối thủ, khối lượng công việc, nhân sự, thời gian, KPI, Ngân sách)

Phối hợp team biên tập sản phẩm để phát triển mẫu văn bản có nhiều lượt tìm kiếm.

Giao việc chia việc cho nhân sự content phù hợp theo kế hoạch.

Phối hợp với dev để tối ưu Coreweb– tối ưu hóa việc bot google, bot công cụ tìm kiếm vào site…

Triển khai Onpage chuẩn tài liệu SEO mà google cung cấp và index URL.

Triển khai và quản lý, phát triển Offpage.

Lên báo cáo tiến độ triển khai công việc SEO, tiến độ hoàn thành KPI.

Tối ưu CTR, CVR.

Update biến động cập nhật của Google cả về thông báo, Serp với SEO và các kiến thức mới về SEO từ đó có hành động phù hợp để bám sát bản kế hoạch cũng như KPI.

Định hướng phát triển Social chính hỗ trợ SEO (FB, Linkedin, )

SEO sạch, cấm dùng tips trick mũ đen.

Tìm hiểu các AI phù hợp để nâng cao hiệu suất công việc.

Phối hợp làm việc với các thành viên trong phòng ban cũng như với công ty.

Kiến thức chuyên môn SEO

Nắm chắc thuật toán SEO với google và biết về bing, cốc cốc

Nắm rõ hoạt động của SERP

Nắm vững việc research từ khóa với các công cụ (GG Keyword, Semrush, Ahref)

Nắm chắc cấu trúc website để phát triển website lâu dài và ổn định

Nắm vững các yếu tố, thuật toán về SEO onpage cũng như Content

Nắm vững việc dùng các loại backlink (Số lượng, thời gian, Triển khai, cách kiểm tra)

Nắm vững việc index. (từng triển khai index số lượng lớn là lợi thế)

Hiểu cơ chế hoạt động của bot google

Biết dùng Screaming Frog SEO Spider, hoặc tool tương tự

Có khả năng viết nội dung (tìm từ khóa, nhóm từ khóa, nhóm nội dung, lên outline, triển khai bài viết, xuất bản bài viết)

Kinh nghiệm

4 năm ở vị trí tương đương

Từng đảm nhiệm SEO trực tiếp bộ từ khoá SEO đạt ít nhất top 1-5 google (Total volume tối thiểu 300k searchs/tháng) – Từ khóa chuyển đổi!

Có từ 2-3 Case study lên top có traffic và chuyển đổi tốt (về mặt đo lường qua GA4)

Thái độ

Trung thực, chăm chỉ

Cầu thị khi được góp ý

Luôn tôn trọng KPI, Deadline khi được giao việc

Tập trung và nhiệt huyết với công việc khi được giao đến khi hoàn thành

Ưu tiên

Có kinh nghiệm quản lý team nhỏ 3-5 người

Đã từng tham gia dự án liên quan đến ngành Luật

Biết xử lý hình ảnh, video cơ bản

Chuẩn bị các thông tin về 1 dự án đã làm tâm đắc nhất hoặc gần nhất thành công

Hoặc tìm hiểu và phân tích trước về dự án này phục vụ cho việc phỏng vấn

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi theo Luật Lao động, các chế độ thưởng dự án (upto theo chỉ số)

Ký hợp đồng lao động sau 2 tháng thử việc.

Các chế độ đãi ngộ khác sẽ được phổ biến khi phỏng vấn.

