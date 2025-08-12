Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGỌC LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGỌC LINH
Mức lương
17 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 18 Triệu
- Ngân hàng (Phần công việc chính): Phụ trách hồ sơ ngân hàng, gia hạn hợp đồng tín dụng hàng năm; theo dõi lịch trả nợ ngân hàng để cân đối dòng tiền doanh nghiệp.
- Nội bộ: Làm hồ sơ thanh toán nội bộ; lên các báo cáo nội bộ theo yêu cầu.
- Thuế: Hiện tại công ty đã có 01 kế toán thuế rồi. Chỉ hỗ trợ công việc thuế khi cần, còn lại công việc chính là làm phần Ngân hàng.
- Các công việc khác được phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 17 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 27 – 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trong lĩnh vực kế toán.
- Thành thạo phần mềm kế toán
- Trung thức, chịu khó, tinh thần lạc quan tích cực, sẵn sàng với công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGỌC LINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo quý – năm
- Đi du lịch 2-3 lần/năm
- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, năng động vui vẻ
- Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 (Nghỉ chiều thứ 7 và CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGỌC LINH
