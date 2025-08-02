Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A201 - BT2B dự án nhà ở - KĐT Mễ Trì Thượng, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Lên chiến lược, kế hoạch SEO để giúp dự án đảm nhận đạt được KPI của dự án.

Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website, SEO các từ khóa lên top Google, SEO Traffic Organic cho các dự án được quản lý phân công.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch off-site, link building, internal links;

Phối hợp với bộ phận Content SEO để có các content chất lượng, đảm bảo deadline và chiến lược SEO.

Review – đảm bảo tiến độ & chất lượng của dự án SEO. Đưa ra phương án backup để đảm bảo tiến độ dự án.

Luôn cập nhật kiến thức để có thể phát triển khả năng về SEO Marketing, xây dựng những chiến lược kéo traffic tới website dự án. Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SEO

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi.

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: marketing, CNTT, ...

Có tư duy logic, khả năng chịu được áp lực cao, tiếp thu nhanh

Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush... hiểu được các thuật toán của google

Đam mê và có hứng thú nghề SEO

Có kiến thức về marketing và content.

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng và các công cụ Internet.

Lương cơ bản: 15.000.000 - 25.000.000 triệu/tháng

Được cấp thiết bị làm việc đầy đủ.

Hỗ trợ chi phí ăn trưa

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.

