Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A201

- BT2B dự án nhà ở

- KĐT Mễ Trì Thượng, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lên chiến lược, kế hoạch SEO để giúp dự án đảm nhận đạt được KPI của dự án.
Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website, SEO các từ khóa lên top Google, SEO Traffic Organic cho các dự án được quản lý phân công.
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch off-site, link building, internal links;
Phối hợp với bộ phận Content SEO để có các content chất lượng, đảm bảo deadline và chiến lược SEO.
Review – đảm bảo tiến độ & chất lượng của dự án SEO. Đưa ra phương án backup để đảm bảo tiến độ dự án.
Luôn cập nhật kiến thức để có thể phát triển khả năng về SEO Marketing, xây dựng những chiến lược kéo traffic tới website dự án. Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SEO
Độ tuổi: 22 - 30 tuổi.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: marketing, CNTT, ...
Có tư duy logic, khả năng chịu được áp lực cao, tiếp thu nhanh
Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush... hiểu được các thuật toán của google
Đam mê và có hứng thú nghề SEO
Có kiến thức về marketing và content.
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng và các công cụ Internet.

Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 - 25.000.000 triệu/tháng
Được cấp thiết bị làm việc đầy đủ.
Hỗ trợ chi phí ăn trưa
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION

CÔNG TY TNHH SOUTH EDGE EDUCATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

