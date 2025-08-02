Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B10

- 16 Khu B Geleximco đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ SEO theo hướng dẫn (ví dụ: GSA, RankerX, Ahrefs, Screaming Frog, v.v.)
Thực hiện các thao tác đi link, submit link, kiểm tra backlink, crawl dữ liệu...
Theo dõi báo cáo và cập nhật kết quả hằng ngày/tuần theo yêu cầu.
Làm các công việc đơn giản trên máy tính theo hướng dẫn sẵn.
Các công việc khác liên quan đến SEO theo phân công của leader.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng máy tính thành thạo, thao tác nhanh, tỉ mỉ.
Không yêu cầu kinh nghiệm, có hiểu biết cơ bản về SEO là lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.
Có máy tính cá nhân.
Trung thực, trách nhiệm, cam kết thời gian làm việc rõ ràng.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thử việc 2 tháng: 25.000đ/giờ, sau thử việc: 35.000đ/giờ + Thưởng đánh giá/Thưởng năng lực.
Được đào tạo sử dụng các phần mềm SEO thực tế.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp Genz trẻ trung, làm việc văn phòng máy lạnh.
Nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ, phụ cấp trà bánh hàng tuần trên công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

