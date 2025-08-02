Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B10 - 16 Khu B Geleximco đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ SEO theo hướng dẫn (ví dụ: GSA, RankerX, Ahrefs, Screaming Frog, v.v.)

Thực hiện các thao tác đi link, submit link, kiểm tra backlink, crawl dữ liệu...

Theo dõi báo cáo và cập nhật kết quả hằng ngày/tuần theo yêu cầu.

Làm các công việc đơn giản trên máy tính theo hướng dẫn sẵn.

Các công việc khác liên quan đến SEO theo phân công của leader.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng máy tính thành thạo, thao tác nhanh, tỉ mỉ.

Không yêu cầu kinh nghiệm, có hiểu biết cơ bản về SEO là lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.

Có máy tính cá nhân.

Trung thực, trách nhiệm, cam kết thời gian làm việc rõ ràng.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thử việc 2 tháng: 25.000đ/giờ, sau thử việc: 35.000đ/giờ + Thưởng đánh giá/Thưởng năng lực.

Được đào tạo sử dụng các phần mềm SEO thực tế.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp Genz trẻ trung, làm việc văn phòng máy lạnh.

Nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ, phụ cấp trà bánh hàng tuần trên công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SNET GROUP

