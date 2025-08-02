Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
- Hà Nội: Lô A3L15
- 01 Thuộc tòa A3 Dự án Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
SEO cho website, Viết bài cho website, mạng xã hội, email...
Sản xuất nội dung hình ảnh, video (có brief hoặc lên kịch bản)
Xây dựng nội dung truyền thông sản phẩm, sự kiện, dự án
Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược Digital Marketing..
Thực hiện tổng hợp và lập báo cáo đến các công việc liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, Năng nổ, sáng tạo, cầu tiến, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc
Hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, ...)
Nghỉ lễ tết , phép theo quy định Nhà nước.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
