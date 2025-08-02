Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A3L15 - 01 Thuộc tòa A3 Dự án Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

SEO cho website, Viết bài cho website, mạng xã hội, email...

Sản xuất nội dung hình ảnh, video (có brief hoặc lên kịch bản)

Xây dựng nội dung truyền thông sản phẩm, sự kiện, dự án

Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược Digital Marketing..

Thực hiện tổng hợp và lập báo cáo đến các công việc liên quan

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Trung thực, Năng nổ, sáng tạo, cầu tiến, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc

Hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000- 15.000.000 VNĐ

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, ...)

Nghỉ lễ tết , phép theo quy định Nhà nước.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin