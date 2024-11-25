Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT
- Hồ Chí Minh: 466 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Gọi điện thoại tư vấn, gửi mẫu qua zalo và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng theo danh sách có sẵn
Bán hàng và chăm sóc khách hàng để đạt được doanh số đề ra thông qua việc tư vấn qua điện thoại hoặc chat qua zalo
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, xử lý các thắc mắc, phản hồi từ khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số cá nhân theo kế hoạch của công ty.
Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không ngọng, không nói lắp.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Năng động, kiên trì, và có khả năng làm việc nhóm.
Có laptop cá nhân (để lưu hình ảnh xe, chính sách, bảng giá và gửi cho khách qua zalo, làm báo cáo hàng/tuần/tháng/quý/năm)
Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian học việc: 10 ngày, hỗ trợ học việc 200.000 VNĐ/ ngày
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và sản phẩm chuyên sâu.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty (bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ, tết).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI