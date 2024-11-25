Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN BLUERA VIỆT NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 466 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn, gửi mẫu qua zalo và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng theo danh sách có sẵn

Bán hàng và chăm sóc khách hàng để đạt được doanh số đề ra thông qua việc tư vấn qua điện thoại hoặc chat qua zalo

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, xử lý các thắc mắc, phản hồi từ khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách.

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số cá nhân theo kế hoạch của công ty.

Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, chăm sóc khách hàng, hoặc bán hàng.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không ngọng, không nói lắp.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, kiên trì, và có khả năng làm việc nhóm.

Có laptop cá nhân (để lưu hình ảnh xe, chính sách, bảng giá và gửi cho khách qua zalo, làm báo cáo hàng/tuần/tháng/quý/năm)

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: 7- 7,5 triệu VND/tháng (đã bao gồm các khoản phụ cấp) + Hoa hồng theo doanh số (không giới hạn, tăng dần theo hiệu suất). Thời gian thử việc 02 tháng (lương thử việc 85%) lương chính thức

Thời gian học việc: 10 ngày, hỗ trợ học việc 200.000 VNĐ/ ngày

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và sản phẩm chuyên sâu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty (bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng lễ, tết).

Cách Thức Ứng Tuyển

