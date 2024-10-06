Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH VTTECH
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH VTTECH

Điện tử/Phần cứng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH VTTECH

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 21

- 23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm Phân tích yêu cầu và tài liệu kỹ thuật của dự án để lập kế hoạch kiểm thử Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử (test cases) chi tiết Thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng của phần mềm Báo cáo và theo dõi các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử Tham gia vào các buổi họp đánh giá chất lượng sản phẩm Hỗ trợ đội phát triển trong việc tái hiện và phân tích lỗi Cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử
Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm
Phân tích yêu cầu và tài liệu kỹ thuật của dự án để lập kế hoạch kiểm thử
Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử (test cases) chi tiết
Thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng của phần mềm
Báo cáo và theo dõi các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử
Tham gia vào các buổi họp đánh giá chất lượng sản phẩm
Hỗ trợ đội phát triển trong việc tái hiện và phân tích lỗi
Cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt để viết báo cáo kiểm thử Tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và công nghệ mới Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về SQL và một ngôn ngữ lập trình
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây
Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương
Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt để viết báo cáo kiểm thử
Tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và công nghệ mới
Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về SQL và một ngôn ngữ lập trình

Tại CÔNG TY TNHH VTTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm Được đào tạo về quy trình kiểm thử và các công cụ liên quan Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm
Được đào tạo về quy trình kiểm thử và các công cụ liên quan
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VTTECH

CÔNG TY TNHH VTTECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19-21-23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM

