Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 - 23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm Phân tích yêu cầu và tài liệu kỹ thuật của dự án để lập kế hoạch kiểm thử Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử (test cases) chi tiết Thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng của phần mềm Báo cáo và theo dõi các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử Tham gia vào các buổi họp đánh giá chất lượng sản phẩm Hỗ trợ đội phát triển trong việc tái hiện và phân tích lỗi Cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử

Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm

Phân tích yêu cầu và tài liệu kỹ thuật của dự án để lập kế hoạch kiểm thử

Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử (test cases) chi tiết

Thực hiện kiểm thử thủ công các chức năng của phần mềm

Báo cáo và theo dõi các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử

Tham gia vào các buổi họp đánh giá chất lượng sản phẩm

Hỗ trợ đội phát triển trong việc tái hiện và phân tích lỗi

Cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt để viết báo cáo kiểm thử Tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và công nghệ mới Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về SQL và một ngôn ngữ lập trình

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây

Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc tương đương

Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt để viết báo cáo kiểm thử

Tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và công nghệ mới

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về SQL và một ngôn ngữ lập trình

Tại CÔNG TY TNHH VTTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm Được đào tạo về quy trình kiểm thử và các công cụ liên quan Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm

Được đào tạo về quy trình kiểm thử và các công cụ liên quan

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép có lương, nghỉ lễ tết theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin