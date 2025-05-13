Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Santa Clara Ltd,. làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Santa Clara Ltd,.
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Yen Binh, Y Yen, Nam Dinh, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phụ trách làm tất cả thiết kế của may mẫu và sản xuất/ In charge of all design of sample sewing and manufacturing.
• Phụ trách tất cả công việc nhảy cỡ cho may mẫu và sản xuất/ In charge of all sizing work for sample sewing and production.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Gerber/ Fluency in design software Gerber
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, tiếng anh giao tiếp cơ bản/ Graduated College or above, basic communication English.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực áo khoác, áo sơ mi, quần tây, áo thể thao, áo ép seam./ At least 3 year of experience, especially in the field of jacket, shirts, trousers, sports shirts, seam pressed shirts.
Quyền lợi/Benefits:
• Lương thỏa thuận/ Negotiable salary
• Đóng bảo hiểm trên tổng lương cơ bản/ Insurance payment based on total basic salary
• Bảo hiểm tai nạn 24/24h/ 24/24 accident insurance
