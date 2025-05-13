Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Santa Clara Ltd,. làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Yen Binh, Y Yen, Nam Dinh, Thành phố Nam Định

• Phụ trách làm tất cả thiết kế của may mẫu và sản xuất/ In charge of all design of sample sewing and manufacturing.

• Phụ trách tất cả công việc nhảy cỡ cho may mẫu và sản xuất/ In charge of all sizing work for sample sewing and production.

• Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế Gerber/ Fluency in design software Gerber

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, tiếng anh giao tiếp cơ bản/ Graduated College or above, basic communication English.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực áo khoác, áo sơ mi, quần tây, áo thể thao, áo ép seam./ At least 3 year of experience, especially in the field of jacket, shirts, trousers, sports shirts, seam pressed shirts.

Quyền lợi/Benefits:

• Lương thỏa thuận/ Negotiable salary

• Đóng bảo hiểm trên tổng lương cơ bản/ Insurance payment based on total basic salary

• Bảo hiểm tai nạn 24/24h/ 24/24 accident insurance

