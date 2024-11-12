Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Thiết kế và Kiến trúc

Tìm kiếm và đấu thầu các dự án mới

Xác định mục tiêu dự án và gặp gỡ, khảo sát mặt bằng, lắng nghe ý kiến của khách hàng, lên ý tưởng, phương án thiết kế đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Nên ý tưởng thiết kế nội thất phong cách, màu sắc chất liệu và công năng sử dụng

Nên bản vẽ thiết kế 3D hoàn thiện và gửi lại khách hàng để họ có thể hình dung được căn phòng của mình như thế nào và thuyết phục họ về ý tưởng của mình hoặc chỉnh lại bản thiết kế dựa theo ý kiến khách hàng.

Giám sát thi công đưa những gì trong ban vẽ ra trở thành hiện thực.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường ĐH có chuyên ngành về thiết kế nội thất, kỹ thuật...

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D: 3Ds max, SketchUp, Vray, Corona......

Sử dụng tốt phần mềm AutoCAD, có kỹ năng đo vẽ hiện trạng

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế.

Có kinh nghiệm trong việc thiết kế nội thất ( tư vấn, cải tạo, quy hoạch không gian và xây dựng mới...

Hiểu biết về vật liệu nội thất (đặc biệt là gỗ công nghiệp)

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành như : Auto Cad, 3D Max, Photoshop, Sketchup.Hoặc một số phần mềm khác..

Có khả năng sang tạo, trí tưởng tượng phong phú, Tinh thần chịu tiếp thu công việc, cầu tiến, nhiệt tình đam mê với nghề.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm overtime vào những thời điểm gấp của dự án.

Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, có khả năng giao tiếp tốt.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + % hoa hồng

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại...

Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có)

Thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định công ty và Nhà nước, nghỉ mát.....

Được hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

