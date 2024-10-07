Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11bis Nguyễn Gia Thiều, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc thiết kế rập theo hình ảnh và tài liệu kỹ thuật

- Làm bảng thông số

- Nhảy Size, đi sơ đồ, tính định mức

- Fit comment mẫu và chỉnh sửa rập, trao đổi với các bộ phận để bám sát theo ý tưởng thiết kế và hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng yêu cầu

- Xây dựng form dáng

- Nắm bắt xu hướng để phát triển các chi tiết kỹ thuật mới

- Bàn giao cho sản xuất về các thông số, kỹ thuật

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

- Các công việc khác theo yêu cầu của công ty và bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng chuyên ngành: Công nghệ may, thiết kế thời trang, thiết kế rập

- Bắt buộc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế rập.

- Ưu tiên làm hàng thời trang nam và nữ

Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Mua hàng ưu đã nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam

