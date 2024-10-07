Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 11bis Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc thiết kế rập theo hình ảnh và tài liệu kỹ thuật
- Làm bảng thông số
- Nhảy Size, đi sơ đồ, tính định mức
- Fit comment mẫu và chỉnh sửa rập, trao đổi với các bộ phận để bám sát theo ý tưởng thiết kế và hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng yêu cầu
- Xây dựng form dáng
- Nắm bắt xu hướng để phát triển các chi tiết kỹ thuật mới
- Bàn giao cho sản xuất về các thông số, kỹ thuật
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
- Các công việc khác theo yêu cầu của công ty và bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bắt buộc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế rập.
- Ưu tiên làm hàng thời trang nam và nữ
Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh
Cung cấp trang thiết bị làm việc
Mua hàng ưu đã nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Routine Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
