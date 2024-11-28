Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế sáng tạo các ấn phẩm đồ hoạ chuyên nghiệp, đẹp mắt phục vụ cho hoạt động tiếp thị, quảng bá Thương hiệu cũng như giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm từ thiết kế đến in ấn (nếu có) đối với tất cả các nguyên liệu marketing như: POSM, Catalogue, Tờ rơi

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) đáp ứng nhu cầu người dùng và mục tiêu kinh doanh.

Phối hợp bộ phận Marketing cập nhật, điều chỉnh thiết kế sao cho phù hợp với chiến lược tiếp thị của từng chương trình quảng cáo bán hàng các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm Guidelines đúng thương hiệu công ty đối với tất cả các thiết kế đồ hoạ

Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch, Figma.

Có khả năng tạo wireframes, prototypes và mockups chất lượng cao.

Hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc thiết kế UI/UX và trải nghiệm người dùng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt và khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng.

Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: 12-15tr

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin