Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Creating visual content, including infographics, memes, GIFs, and other visual assets to be posted online or sending to customers (work with content)/ Sáng tạo nội dung, bao gồm đồ họa, memes, GIFs, và các nội dung khác để đăng lên social network hoặc sản phẩm gửi cho khách hàng
Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm art của công ty
Corordinating with teams to driving and increasing social traffic/ Phối hợp với các Phòng ban để thúc đẩy và tăng tương tác lượng truy cập trên MXH

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Strong understanding of layout, graphic design, photography, and videography/ Hiểu về bố cục, thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh, thiết kế đồ họa video Experience designing creative layouts for print and online publications/Kinh nghiệm thiết kế sáng tạo cho các ấn phẩm in và onlines Be able to produce original ideas / Tạo ra các ý tưởng độc đáo Good communication skills/ Giao tiếp tốt
Strong understanding of layout, graphic design, photography, and videography/ Hiểu về bố cục, thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh, thiết kế đồ họa video
Experience designing creative layouts for print and online publications/Kinh nghiệm thiết kế sáng tạo cho các ấn phẩm in và onlines
Be able to produce original ideas / Tạo ra các ý tưởng độc đáo
Good communication skills/ Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ) Thời gian làm việc: yêu cầu lên văn phòng làm việc 3 ngày/ tuần ( Thời gian làm việc chung của VP là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuân ) tại 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty.... Môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2,4,6 hàng tuần...
Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)
Thời gian làm việc: yêu cầu lên văn phòng làm việc 3 ngày/ tuần ( Thời gian làm việc chung của VP là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuân ) tại 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty....
Môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2,4,6 hàng tuần...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3-3, Tòa Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

