Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Creating visual content, including infographics, memes, GIFs, and other visual assets to be posted online or sending to customers (work with content)/ Sáng tạo nội dung, bao gồm đồ họa, memes, GIFs, và các nội dung khác để đăng lên social network hoặc sản phẩm gửi cho khách hàng
Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm art của công ty
Corordinating with teams to driving and increasing social traffic/ Phối hợp với các Phòng ban để thúc đẩy và tăng tương tác lượng truy cập trên MXH
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Strong understanding of layout, graphic design, photography, and videography/ Hiểu về bố cục, thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh, thiết kế đồ họa video
Experience designing creative layouts for print and online publications/Kinh nghiệm thiết kế sáng tạo cho các ấn phẩm in và onlines
Be able to produce original ideas / Tạo ra các ý tưởng độc đáo
Good communication skills/ Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)
Thời gian làm việc: yêu cầu lên văn phòng làm việc 3 ngày/ tuần ( Thời gian làm việc chung của VP là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuân ) tại 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty....
Môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2,4,6 hàng tuần...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
