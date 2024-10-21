Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Creating visual content, including infographics, memes, GIFs, and other visual assets to be posted online or sending to customers (work with content)/ Sáng tạo nội dung, bao gồm đồ họa, memes, GIFs, và các nội dung khác để đăng lên social network hoặc sản phẩm gửi cho khách hàng

Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm art của công ty

Corordinating with teams to driving and increasing social traffic/ Phối hợp với các Phòng ban để thúc đẩy và tăng tương tác lượng truy cập trên MXH

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Strong understanding of layout, graphic design, photography, and videography/ Hiểu về bố cục, thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh, thiết kế đồ họa video Experience designing creative layouts for print and online publications/Kinh nghiệm thiết kế sáng tạo cho các ấn phẩm in và onlines Be able to produce original ideas / Tạo ra các ý tưởng độc đáo Good communication skills/ Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ) Thời gian làm việc: yêu cầu lên văn phòng làm việc 3 ngày/ tuần ( Thời gian làm việc chung của VP là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuân ) tại 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty.... Môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2,4,6 hàng tuần...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

