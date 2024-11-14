Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô C5 - 2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Từ 13 Triệu

Nhận lệnh từ bộ phận giao hàng

Kiểm tra hàng tại hiện trường

Đảm bảo nhập-xuất-tồn hàng.

Tham gia công tác kiểm kê hoặc các công việc do trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế.

Đã đảm nhận qua vị trí công việc thống kê.

Đã làm qua bộ phận kho, có hiểu biết về sản phẩm.

Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có thể làm việc độc lập.

Cẩn thận, chính xác, rõ ràng, nhanh nhạy và trung thực.

Có khả năng làm việc tập thể, ham học hỏi và cầu tiến.

Sử dụng thành thạo word, excel,

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Thận trọng, trung thực, trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định.

Làm việc lâu dài tại công ty.

Tham gia các phong trào hoạt động của công ty

Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).

Các chế độ đãi ngộ theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin