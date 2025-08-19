Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu Công Ngiệp VSIP, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Soạn thảo quy trình thao tác chuẩn (SOP) tại hiện trường sản xuất

Quản lý và duy trì sổ theo dõi dụng cụ, thiết bị

Lập phiếu yêu cầu và mua sắm vật tư, dụng cụ

Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên trong bộ phận, xử lý các công việc hành chính hằng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực SMT/điện tử là một lợi thế.

Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung

Tại Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

