Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Khu Công Ngiệp VSIP, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo quy trình thao tác chuẩn (SOP) tại hiện trường sản xuất
Quản lý và duy trì sổ theo dõi dụng cụ, thiết bị
Lập phiếu yêu cầu và mua sắm vật tư, dụng cụ
Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên trong bộ phận, xử lý các công việc hành chính hằng ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực SMT/điện tử là một lợi thế.
Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung
Tại Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các phúc lợi khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
