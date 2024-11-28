Tuyển Công nghệ cao Công ty TNHH Mimosa Technology làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 137A Thánh Mẫu, Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

– Quản lý kho hàng: Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát hoạt động nhập kho, xuất kho và lưu trữ hàng hóa.

Theo dõi, kiểm tra và đảm bảo tránh hao hụt, hết hạn, hoặc thiếu hụt hàng hóa.

-Quản lý số liệu và kiểm soát kế toán: Ghi nhận, đối chiếu và báo cáo các số liệu hàng tồn kho trên hệ thống với BP Kế toán.

Kiểm tra tính chính xác của các phiếu nhập – xuất – tồn kho để đảm bảo số liệu khớp với thực tế. Lập báo cáo hàng tồn kho định kì và kiểm kê cuối kì.

Thực hiện và giám sát việc kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo số liệu minh bạch, chính xác.

-Quản lý quy trình và cải tiến: Đề xuất, triển khai các quy trình lưu trữ và vận hành kho hiệu quả nhằm tối ưu hóa diện tích và giảm chi phí vận hành.

Ứng dụng các Công nghệ Quản lý khi hiện đaị để cải thiện hiệu quả công việc

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các nhóm ngành Kế toán, Quản trị Văn phòng, Kinh doanh, Losgictic....dụng hoặc các ngành nghề liên quan....

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực Công nghệ

Tại Công ty TNHH Mimosa Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 6 tháng/lần.

Thời gian làm việc 44h/tuần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hiền hoà.

Mức lương cạnh tranh.

Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...đầy đủ theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mimosa Technology

