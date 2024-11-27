Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công nghệ cao

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện thủ tục xuất nhập vật tư, máy móc, dụng cụ thi công hàng ngày.
Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư, dụng cụ xuất nhập, tồn kho
Theo dõi, cập nhật số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu để tránh bị hết vật tư, hàng hóa.
Chủ động yêu cầu đặt dụng cụ, vật tư tiêu hao để đáp ứng công việc
Nắm rõ quy cách hàng hóa, vật tư để xuất, nhập kho đúng yêu cầu sử dụng.
Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.
Trực tiếp làm thủ tục mua hàng hóa, vật tư khi có yêu cầu của CHT.
Nhận các hóa đơn, chứng từ, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán công trường theo quy định.
Sắp xếp hàng hóa, vật tư dụng cụ trong kho một cách khoa học, gọn gàng để tiện quản lý và xuất nhập
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho bãi
Chủ động kiểm kê và báo cáo tồn kho định kỳ hàng tháng, tuần.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp hàng hóa khoa học, gọn gàng
Có sức khỏe tốt, chỉ tuyển nhân viên Nam
Cẩn thận, tỉ mỉ, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kho
Có kinh nghiệm làm lĩnh vực kho mảng Cơ điện từ 2- 3 năm trở lên, biết sử dụng máy tính, phần mềm Word, Excel.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
- Sắp xếp chỗ ở với ứng viên ngoại tỉnh
- Đầy đủ các chế độ theo Luật: BHXH ngay sau thử việc, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.
- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

