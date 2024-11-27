Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thực hiện thủ tục xuất nhập vật tư, máy móc, dụng cụ thi công hàng ngày.

Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư, dụng cụ xuất nhập, tồn kho

Theo dõi, cập nhật số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu để tránh bị hết vật tư, hàng hóa.

Chủ động yêu cầu đặt dụng cụ, vật tư tiêu hao để đáp ứng công việc

Nắm rõ quy cách hàng hóa, vật tư để xuất, nhập kho đúng yêu cầu sử dụng.

Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

Trực tiếp làm thủ tục mua hàng hóa, vật tư khi có yêu cầu của CHT.

Nhận các hóa đơn, chứng từ, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán công trường theo quy định.

Sắp xếp hàng hóa, vật tư dụng cụ trong kho một cách khoa học, gọn gàng để tiện quản lý và xuất nhập

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho bãi

Chủ động kiểm kê và báo cáo tồn kho định kỳ hàng tháng, tuần.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp hàng hóa khoa học, gọn gàng

Có sức khỏe tốt, chỉ tuyển nhân viên Nam

Cẩn thận, tỉ mỉ, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kho

Có kinh nghiệm làm lĩnh vực kho mảng Cơ điện từ 2- 3 năm trở lên, biết sử dụng máy tính, phần mềm Word, Excel.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000đ – 15.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)

- Sắp xếp chỗ ở với ứng viên ngoại tỉnh

- Đầy đủ các chế độ theo Luật: BHXH ngay sau thử việc, 12 ngày phép năm. Các chế độ Phúc lợi: công đoàn, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật. Đào tạo nâng cao năng lực, thăng tiến nội bộ, ...

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, Thưởng cuối năm, các ngày lễ Tết, Thưởng % theo lợi nhuận công trình.

- Các chương trình của Công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

