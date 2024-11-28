Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 380 đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận và trả lời tin nhắn khách hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội (tư vấn sản phẩm, quá trình vận chuyển, bảo hành sản phẩm,...)

In đơn, và báo cáo số lượng đơn hàng cho bộ phận sản xuất.

Tiếp nhận và kiểm tra hàng hoá khi nhập kho (đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hoá, sản phẩm,...)

Chuẩn bị sản phẩm theo phiếu yêu cầu xuất kho, theo dõi và kiểm soát cẩn thận trước khi hàng hoá xuất kho (đúng mã hàng, số lượng yêu cầu)

Kiểm kê số lượng hàng hoá hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và khi có yêu cầu kiểm kê đột xuất.

Sắp xếp và lưu trữ hàng hoá theo đúng mã hàng, ngày nhập hàng, đảm bảo hàng hoá luôn được sắp xếp theo quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Trình độ: Trung cấp kế toán trở lên

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Ham học hỏi, có chí cầu tiên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Đi du lịch hằng năm

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

