Tuyển Công nghệ cao Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô C4

- C11 đường số 4, KCN Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn

- Lô LG 14

- 15

- 16 đường số 3, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận đơn hàng từ (Dịch vụ khách hành)
- Sửa đơn hàng trên phần mềm Asorf và WMS.
- Phải làm những thao tác trong quy trình kho như: pick hàng, nhập hàng, kiểm kê, đối chiếu chứng từ nhập, xuất (những công việc này thao tác ở hiện trường kho)
- Hỗ trợ Quản lý kho: quản lý ,sắp xếp, kiểm tra, giám sát hàng hóa và nhân sự kho.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu Cầu Nam
- Độ tuổi : Dưới 35
- Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Kế Toán Kho
- Có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 Triệu (Thỏa thuận dựa theo năng lực ứng viên)
- Được tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng các ngày lễ tết, Thưởng lương tháng 13
- Chế độ nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

