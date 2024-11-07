Tuyển Công nghệ cao Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô C4 - C11 đường số 4, KCN Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn - Lô LG 14 - 15 - 16 đường số 3, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận đơn hàng từ (Dịch vụ khách hành)

- Sửa đơn hàng trên phần mềm Asorf và WMS.

- Phải làm những thao tác trong quy trình kho như: pick hàng, nhập hàng, kiểm kê, đối chiếu chứng từ nhập, xuất (những công việc này thao tác ở hiện trường kho)

- Hỗ trợ Quản lý kho: quản lý ,sắp xếp, kiểm tra, giám sát hàng hóa và nhân sự kho.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu Cầu Nam

- Độ tuổi : Dưới 35

- Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Kế Toán Kho

- Có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 Triệu (Thỏa thuận dựa theo năng lực ứng viên)

- Được tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng các ngày lễ tết, Thưởng lương tháng 13

- Chế độ nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin