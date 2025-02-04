Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các thủ tục xuất, nhập hàng hóa
Theo dõi tồn kho tối thiểu
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21 - 40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành liên quan.
Trung thực, siêng năng và có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nếu chưa có kinh nghiệm Công ty sẽ đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, lễ tết, các chế độ theo quy định nhà nước
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Phụ cấp cơm trưa cho nhân viên
Hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên xa nhà
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
