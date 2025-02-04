Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các thủ tục xuất, nhập hàng hóa

Theo dõi tồn kho tối thiểu

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho

Độ tuổi: 21 - 40 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành liên quan.

Trung thực, siêng năng và có trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nếu chưa có kinh nghiệm Công ty sẽ đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, lễ tết, các chế độ theo quy định nhà nước

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

Phụ cấp cơm trưa cho nhân viên

Hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên xa nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG

