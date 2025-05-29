Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên idea và viết kịch bản ngắn cho các video theo từng campaign, từng dòng sản phẩm.

- Nghiên cứu insight khách hàng để tạo cấu trúc video phù hợp với mục tiêu chuyển đổi.

- Định hướng concept hình ảnh và âm thanh cho đội editor.

- Cập nhật trend video – voice – ngữ cảnh liên tục để tối ưu performance.

- Review đầu ra, góp ý để sản phẩm video bám đúng kịch bản và insight.

- Chủ động nghiên cứu và sử dụng các tool AI để tối ưu công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (creative/video planning/social content).

- Từng làm việc trong ngành làm đẹp, mỹ phẩm, dược mỹ phẩm là lợi thế.

- Có tư duy storytelling – hiểu hook, CTA, cách giữ chân người xem.

- Biết cách tối ưu nội dung video theo platform (TikTok, Facebook, YouTube Shorts…).

- Nắm được tác vụ cơ bản, timeline và hạn chế của video editor.

- Mắt thẩm mỹ tốt, có hiểu biết cơ bản về quay chụp sản phẩm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Fulltime: 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ (Thoả thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn ca

8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ (Thoả thuận theo năng lực) +

Mức lương Partime: 5.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

Sau khi ký HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Du lịch 1 năm 1 lần, YEP, sinh nhật

Các phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin