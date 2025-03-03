Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Lô A22.1A, đường D7, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, Đức Hoà, Thành phố Tây Ninh

- Tổ chức quản lý hàng hóa, theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn và chịu trách nhiệm toàn bộ kho hàng tại nhà máy ở Tây Ninh.

- Nhận hàng: Đảm bảo hàng hóa nhận được từ nhà cung cấp có chất lượng và số lượng đúng với đơn đặt hàng.

- Xuất kho: Đảm bảo hàng hóa giao đúng thời gian và đúng số lượng theo yêu cầu của các phòng ban .

- Điều phối, phân bổ công việc cho nhân viên kho để đảm bảo vận hành;

- Thực hiện kiểm kho định kỳ hoặc ngẫu nhiên từ các phòng ban liên quan ;

- Quản lý tồn kho: Lập và quản lý các báo cáo tồn kho hàng ngày, đảm bảo số lượng hàng hóa trong kho chính xác theo kế hoạch

- Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật các thông tin hồ sơ, chứng từ, tài liệu, số liệu có liên quan

- Lập sơ đồ kho theo hiện tại và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

- Ưu tiên ứng viên Nam, tuổi từ 27t- 40t

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên có kinh nghiệm kho

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

- Làm việc tại Nhà máy Tây Ninh

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý kho.

- Nhạy bén, có tư duy sắp xếp và bố trí công việc.

- Kỹ tính, cẩn thận, nhanh nhạy và có sức khỏe tốt để đảm bảo công việc.

- Giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

- Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao

- Lương từ 12tr - 18tr

- Hỗ trợ có nhà lưu trú tại Tây Ninh

- Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính từ 8h – 17h, từ T2 – T7

- Được đóng Bảo hiểm theo quy định Nhà nước

- Thưởng Lễ, tết, thưởng T13 - Nghỉ lễ tết theo quy định Nhà nước - Đi du lịch nghỉ dưỡng hằng năm

- Bao cơm trưa

- Môi trường làm việc máy lạnh, sạch sẽ, thân thiện

