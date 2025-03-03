Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Lô A22.1A, đường D7, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, Đức Hoà, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tổ chức quản lý hàng hóa, theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn và chịu trách nhiệm toàn bộ kho hàng tại nhà máy ở Tây Ninh.
- Nhận hàng: Đảm bảo hàng hóa nhận được từ nhà cung cấp có chất lượng và số lượng đúng với đơn đặt hàng.
- Xuất kho: Đảm bảo hàng hóa giao đúng thời gian và đúng số lượng theo yêu cầu của các phòng ban .
- Điều phối, phân bổ công việc cho nhân viên kho để đảm bảo vận hành;
- Thực hiện kiểm kho định kỳ hoặc ngẫu nhiên từ các phòng ban liên quan ;
- Quản lý tồn kho: Lập và quản lý các báo cáo tồn kho hàng ngày, đảm bảo số lượng hàng hóa trong kho chính xác theo kế hoạch
- Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật các thông tin hồ sơ, chứng từ, tài liệu, số liệu có liên quan
- Lập sơ đồ kho theo hiện tại và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên Nam, tuổi từ 27t- 40t
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên có kinh nghiệm kho
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
- Làm việc tại Nhà máy Tây Ninh
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý kho.
- Nhạy bén, có tư duy sắp xếp và bố trí công việc.
- Kỹ tính, cẩn thận, nhanh nhạy và có sức khỏe tốt để đảm bảo công việc.
- Giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
- Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12tr - 18tr
- Hỗ trợ có nhà lưu trú tại Tây Ninh
- Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính từ 8h – 17h, từ T2 – T7
- Được đóng Bảo hiểm theo quy định Nhà nước
- Thưởng Lễ, tết, thưởng T13 - Nghỉ lễ tết theo quy định Nhà nước - Đi du lịch nghỉ dưỡng hằng năm
- Bao cơm trưa
- Môi trường làm việc máy lạnh, sạch sẽ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157 - 159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

