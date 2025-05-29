Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45A ngõ 59 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

1. Đặt hàng vật tư cho công trình. Trực tiếp tìm kiếm và liên hệ nhà cung cấp, so sánh chất lượng hàng hoá và giá cả cũng như đàm phán phương thức thanh toán sao cho có lợi nhất.

2. Quản lý PO đặt hàng, hợp đồng đầu vào. Theo dõi kiểm tra & lên kế hoạch thanh toán cho thầu phụ và nhà cung cấp

3. Soạn thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu thanh toán theo giai đoạn và hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý công nợ phải thu.

4. Tập hợp và lưu trữ hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra. Làm tờ khai thuế GTGT hàng quí.

5. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

1. Kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực kế toán hoặc đặt hàng, đấu thầu…

2. Giao tiếp tốt. Biết lắng nghe và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

3. Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và trung thực.

4. Thành thạo Word, Excel, Internet.

5. Có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc từ 8h tới 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ Thứ 2 tới T6, T7 làm buổi sáng, nghỉ chiều T7 và ngày CN.

5. Hưởng ngày phép năm theo đúng qui định của luật.

6. Thưởng lễ tết.

