Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh
- Hà Nội: Số 45A ngõ 59 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Đặt hàng vật tư cho công trình. Trực tiếp tìm kiếm và liên hệ nhà cung cấp, so sánh chất lượng hàng hoá và giá cả cũng như đàm phán phương thức thanh toán sao cho có lợi nhất.
2. Quản lý PO đặt hàng, hợp đồng đầu vào. Theo dõi kiểm tra & lên kế hoạch thanh toán cho thầu phụ và nhà cung cấp
3. Soạn thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu thanh toán theo giai đoạn và hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý công nợ phải thu.
4. Tập hợp và lưu trữ hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra. Làm tờ khai thuế GTGT hàng quí.
5. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Giao tiếp tốt. Biết lắng nghe và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
3. Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và trung thực.
4. Thành thạo Word, Excel, Internet.
5. Có khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì
5. Hưởng ngày phép năm theo đúng qui định của luật.
6. Thưởng lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh
