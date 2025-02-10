Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi – Hoàng Mai – Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tạo kiểm soát các Tài sản, máy móc, thiết bị đúng quy định của công ty
Kiểm soát, hạch toán tăng/giảm/điều chuyển tài sản theo đúng quy trình, quy định của công ty
Lập báo cáo, hạch toán và thuyết minh các Tài sản, máy móc, thiết bị
Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức và tham gia kiểm kê tài sản
Sửa chữa và lắp đặt điện nước cơ bản, điện nước tạm công trình
Các yêu cầu khác:
Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ Tài sản, máy móc, thiết bị
Kiểm soát, báo cáo cấp trên số liệu nhập – xuất – tồn kho tại các dự án
Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sửa chữa và lắp đặt điện nước cơ bản, điện nước tạm công trình
Nắm vững chế độ kế toán, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.
Sử dụng thành thạo máy vi tính (excel.....)
Có thể làm thêm ngoài giờ khi cần thiết.
Độ tuổi từ 25-40 tuổi, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, hòa đồng
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
