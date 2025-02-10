Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi – Hoàng Mai – Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tạo kiểm soát các Tài sản, máy móc, thiết bị đúng quy định của công ty

Kiểm soát, hạch toán tăng/giảm/điều chuyển tài sản theo đúng quy trình, quy định của công ty

Lập báo cáo, hạch toán và thuyết minh các Tài sản, máy móc, thiết bị

Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức và tham gia kiểm kê tài sản

Sửa chữa và lắp đặt điện nước cơ bản, điện nước tạm công trình

Các yêu cầu khác:

Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ Tài sản, máy móc, thiết bị

Kiểm soát, báo cáo cấp trên số liệu nhập – xuất – tồn kho tại các dự án

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vị trí Thủ kho.

Có kinh nghiệm sửa chữa và lắp đặt điện nước cơ bản, điện nước tạm công trình

Nắm vững chế độ kế toán, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.

Sử dụng thành thạo máy vi tính (excel.....)

Có thể làm thêm ngoài giờ khi cần thiết.

Độ tuổi từ 25-40 tuổi, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, hòa đồng

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc

Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

