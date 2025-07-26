Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thủ tục xuất nhập hàng hóa

Theo dõi hàng tồn kho

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Một số công việc khác: Phân loại hàng hóa, làm báo cáo liên quan đến kho hàng, đề xuất sáng kiến, giải pháp quản lý kho tối ưu

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý sản xuất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành kế toán, kinh tế hoặc trình độ tương đương

Độ tuổi từ 28 đến 40 tuổi

Tối thiếu 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí thủ kho hoặc tương đương

Hiểu rõ cấu trúc/ phương pháp kỹ thuật may, cải tiến

Thành thạo tin học văn phòng

Sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 11 triệu (tùy năng lực)

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; PC ăn trưa, du lịch, nghỉ mát, teambuiding

Được cử đi học các lớp chuyên sâu, nâng cao chuyên môn và năng lực quản lý.

Được tham gia các chế độBHXH, BHYT, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lựctheo khả năng từng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

