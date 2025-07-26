Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thủ tục xuất nhập hàng hóa
Theo dõi hàng tồn kho
Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Một số công việc khác: Phân loại hàng hóa, làm báo cáo liên quan đến kho hàng, đề xuất sáng kiến, giải pháp quản lý kho tối ưu
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý sản xuất
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành kế toán, kinh tế hoặc trình độ tương đương
Độ tuổi từ 28 đến 40 tuổi
Tối thiếu 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí thủ kho hoặc tương đương
Hiểu rõ cấu trúc/ phương pháp kỹ thuật may, cải tiến
Thành thạo tin học văn phòng
Sẵn sàng đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8 - 11 triệu (tùy năng lực)
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; PC ăn trưa, du lịch, nghỉ mát, teambuiding
Được cử đi học các lớp chuyên sâu, nâng cao chuyên môn và năng lực quản lý.
Được tham gia các chế độBHXH, BHYT, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước.
Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lựctheo khả năng từng cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
