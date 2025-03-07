Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Số 91 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tư vấn bán sản phẩm điện thoại, điện máy, Laptop, phụ kiện,...

Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán;

Nắm bắt và cập nhật nhanh các sản phẩm có trong cửa hàng;

Thu tiền bán hàng, dịch vụ

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 19 - 27 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên học các ngành ngân hàng/tài chính/kế toán;

Thân thiện, trung thực, nhiệt tình, giao tiếp tốt;

Ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân, kế toán, bán hàng

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thêm theo chế độ công ty (Làm thêm, gửi xe, sinh nhật, lễ tết,...);

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo và nâng cao chuyên môn;

Cơ hội thăng tiến khi gắn bó;

Được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

