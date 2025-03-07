Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 91 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tư vấn bán sản phẩm điện thoại, điện máy, Laptop, phụ kiện,...
Lập và xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm kế toán;
Nắm bắt và cập nhật nhanh các sản phẩm có trong cửa hàng;
Thu tiền bán hàng, dịch vụ

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 19 - 27 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên học các ngành ngân hàng/tài chính/kế toán;
Thân thiện, trung thực, nhiệt tình, giao tiếp tốt;
Ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân, kế toán, bán hàng

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thêm theo chế độ công ty (Làm thêm, gửi xe, sinh nhật, lễ tết,...);
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
Được đào tạo và nâng cao chuyên môn;
Cơ hội thăng tiến khi gắn bó;
Được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 89 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

