Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: 130 Lê Lợi, Yết Kiêu, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, sự kiện công ty;
- Phụ trách kênh thông tin truyền thông của công ty:
Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, viết bài và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ như website nội bộ, các tài khoản mạng xã hội, email, nội san,... nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho cán bộ nhân viên công ty;
Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin nội bộ mới nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin với toàn thể cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ.
- Công tác văn hoá doanh nghiệp:
Xây dựng môi trường văn hóa, tổ chức kiểm soát, đánh giá để khuyến khích CBNV hành xử theo các giá trị văn hóa Công ty;
Thực hiện công tác tổ chức, truyền thông chính sách khen thưởng, kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp cho CBNV;
Báo cáo tính hiệu quả của các chương trình truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, sinh năm 2000 đến 1994; tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, .....;
- Có kinh nghiệm > 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty sản xuất;
- Có kỹ năng cơ bản về quay phim, chụp hình, hiểu biết về phát triển văn hoá doanh nghiệp;
- Sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội;
- Có kỹ năng viết, nói, truyền đạt nội dung tốt;
- Yêu thích và có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể, phong trào, có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc;
- Nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 - 12 triệu/tháng, làm việc từ T2 – sáng thứ 7 (8h00-17h00) hàng tuần;
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt;
- Được cấp phát CCDC, đồng phục, VPP,....;
- Hỗ trợ ăn trưa tại nhà máy;
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm;
- Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, ...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

