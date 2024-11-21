Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Phát triển, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch sự kiện cho các hoạt động offline.

Quản lý và giám sát nhóm tổ chức sự kiện để đảm bảo mục tiêu, tiến độ và ngân sách được thực hiện hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả sự kiện và chuẩn bị báo cáo tổng kết sau sự kiện.

Lập kế hoạch chi tiết, lên kịch bản sự kiện, dự kiến đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức, số người tham gia, ước tính chi phí tổ chức sự kiện và xin duyệt ngân sách.

Tiến hành kế hoạch, liên hệ với nhà cung cấp, đơn vị đối tác, sắp xếp, trang trí không gian tổ chức sự kiện.

Sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời; chuẩn bị thiết bị chiếu sáng, âm thanh phục vụ cho sự kiện.

Kiểm tra, theo dõi và giám sát các hoạt động từ khi sự kiện bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và đối tác trong suốt events.

Truyền thông sau events

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Chứng chỉ/ bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Sự kiện, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

Giới tính: Nam/Nữ;

Độ tuổi: 24 - 28 tuổi;

Ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện

Kỹ năng mềm: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; Khả năng sử dụng phần mềm liên quan đến công việc thành thạo; Năng động, có tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

Giữ chi phí trong ngân sách được duyệt

Thu nhập: Lương 10 – 15tr + Phụ cấp + Thưởng hiệu suất

Được đào tạo thêm về Quản trị doanh nghiệp trong quá trình làm việc

Được đào tạo thêm về Nhân sự, Truyền thông nội bộ, Quản lý, lãnh đạo trong quá trình làm việc

Được hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...

Được xét nâng chế độ, vị trí theo kỹ năng công việc và lộ trình của công ty

Trang phục tự do, thoải mái

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;

Được đi du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng quý cùng công ty;

Lương tháng 13, lễ, tết và BHXH theo đúng quy định của nhà nước

