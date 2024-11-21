Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thế Thảo
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Thế Thảo

Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch sự kiện cho các hoạt động offline.
Quản lý và giám sát nhóm tổ chức sự kiện để đảm bảo mục tiêu, tiến độ và ngân sách được thực hiện hiệu quả.
Đánh giá hiệu quả sự kiện và chuẩn bị báo cáo tổng kết sau sự kiện.
Lập kế hoạch chi tiết, lên kịch bản sự kiện, dự kiến đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức, số người tham gia, ước tính chi phí tổ chức sự kiện và xin duyệt ngân sách.
Tiến hành kế hoạch, liên hệ với nhà cung cấp, đơn vị đối tác, sắp xếp, trang trí không gian tổ chức sự kiện.
Sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời; chuẩn bị thiết bị chiếu sáng, âm thanh phục vụ cho sự kiện.
Kiểm tra, theo dõi và giám sát các hoạt động từ khi sự kiện bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và đối tác trong suốt events.
Truyền thông sau events
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chứng chỉ/ bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Sự kiện, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
Giới tính: Nam/Nữ;
Độ tuổi: 24 - 28 tuổi;
Ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện
Kỹ năng mềm: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; Khả năng sử dụng phần mềm liên quan đến công việc thành thạo; Năng động, có tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
Giữ chi phí trong ngân sách được duyệt

Tại Công ty TNHH Thế Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 10 – 15tr + Phụ cấp + Thưởng hiệu suất
Được đào tạo thêm về Quản trị doanh nghiệp trong quá trình làm việc
Được đào tạo thêm về Nhân sự, Truyền thông nội bộ, Quản lý, lãnh đạo trong quá trình làm việc
Được hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...
Được xét nâng chế độ, vị trí theo kỹ năng công việc và lộ trình của công ty
Trang phục tự do, thoải mái
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;
Được đi du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng quý cùng công ty;
Lương tháng 13, lễ, tết và BHXH theo đúng quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thế Thảo

Công ty TNHH Thế Thảo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

