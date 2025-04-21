Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
- Hà Nội: B17
- 17, đường Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho các phòng ban và từng vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo
Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng các chương trình đào tạo bao gồm các khóa đào tạo tổ chức nội bộ và thuê đơn vị bên ngoài
Phối hợp tổ chức cùng các trưởng bộ phận và trực tiếp thưc hiện công tác đào tạo chuyên môn cho các phòng ban
Tổ chức các chương trình đào tạo phát triển năng lực cho CBNV
Trực tiếp đứng lớp đào tạo hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến quy trình, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản, công cụ - phần mềm hỗ trợ công việc…
Chịu trách nhiệm chính cho việc số hóa nội dung đào tạo, tạo ra các sản phẩm đào tạo phục vụ cho hệ thống học tập trực tuyến: xây dựng cấu trúc, kịch bản, thiết kế và dựng video đóng gói khóa học theo chuẩn. (Slide và Video)
Vận hành hệ thống LMS (E-Learning): Đảm bảo hệ thống vận hành đúng quy trình đã ban hành. Đề xuất các giải pháp tối ưu cho việc vận hành hệ thốn
Phối hợp với các bộ phận định kỳ rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình, kiến thức, bài giảng, tài liệu đào tạo thường xuyên
Đảm bảo tất cả các tài liệu về hoạt động đào tạo được sắp xếp hợp lý
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai Đào tạo/Huấn luyện cho nhân sự Hệ thống cửa hàng, chuỗi bán lẻ
Có kinh nghiệm quản lý và triển khai hệ thống E-learning trong doanh nghiệp
Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và khung chương trình Đào tạo
Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu/video bài giảng E-Learning
Sử dụng thành thạo Microsoft Office
Sử dụng tốt Canva/Capcut và các phần mềm thiết kế video bài giảng
Có thể đi Đào tạo tại Cửa hàng các Tỉnh khi có kế hoạch mở mới cửa hàng (Tần suất 1-2 lần/tháng)
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chăm chỉ, sáng tạo
Có thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Hỗ trợ ăn trưa
Thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
