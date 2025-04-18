Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ nhằm nâng cao sự gắn kết giữa nhân viên.

Sáng tạo nội dung và thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ (bản tin, email, bài viết,..).

Tham gia tổ chức và hỗ trợ các sự kiện nội bộ như sinh nhật nhân viên, team building, party, v.v.

Thu thập và phân tích phản hồi từ nhân viên để cải thiện các hoạt động truyền thông nội bộ.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ (Gapo, Email, bảng tin văn phòng).

Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của phòng Nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Nhân sự hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo, và yêu thích công việc liên quan đến nội dung và truyền thông.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng xây dựng video, clip đơn giản (Biết sử dụng các phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, hoặc tương đương) là một lợi thế).

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, và có tinh thần học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia tổ chức sự kiện hoặc làm việc trong các câu lạc bộ sinh viên, ứng viên có 1 số năng khiếu như MC, ca hát, dance...

Có thể làm việc 5 buổi/ tuần.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3.000.000

Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu làm báo cáo

Được tham gia vào các sự kiện nội bộ và mở rộng mạng lưới quan hệ trong doanh nghiệp.

Định hướng và hỗ trợ tìm kiếm công việc phù hợp sau quá trình thực tập

Được tìm hiểu và làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động

Cơ hội trở thành thành viên chính thức của công ty với đãi ngộ hấp dẫn và được công ty tạo mọi nguồn lực để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

