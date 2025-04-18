Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ nhằm nâng cao sự gắn kết giữa nhân viên.
Sáng tạo nội dung và thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ (bản tin, email, bài viết,..).
Tham gia tổ chức và hỗ trợ các sự kiện nội bộ như sinh nhật nhân viên, team building, party, v.v.
Thu thập và phân tích phản hồi từ nhân viên để cải thiện các hoạt động truyền thông nội bộ.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ (Gapo, Email, bảng tin văn phòng).
Các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của phòng Nhân sự.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Nhân sự hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo, và yêu thích công việc liên quan đến nội dung và truyền thông.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng xây dựng video, clip đơn giản (Biết sử dụng các phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, hoặc tương đương) là một lợi thế).
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, và có tinh thần học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia tổ chức sự kiện hoặc làm việc trong các câu lạc bộ sinh viên, ứng viên có 1 số năng khiếu như MC, ca hát, dance...
Có thể làm việc 5 buổi/ tuần.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3.000.000
Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu làm báo cáo
Được tham gia vào các sự kiện nội bộ và mở rộng mạng lưới quan hệ trong doanh nghiệp.
Định hướng và hỗ trợ tìm kiếm công việc phù hợp sau quá trình thực tập
Được tìm hiểu và làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động
Cơ hội trở thành thành viên chính thức của công ty với đãi ngộ hấp dẫn và được công ty tạo mọi nguồn lực để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

