Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- A307, WIYO Complex, 46 Đường N3C, The Global City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 3 Triệu

1. Giới thiệu và chào bán sản phẩm bất động sản
Giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng, tư vấn về các dự án và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
2 dự án trọng điểm trong năm 2025 là: The Global City (Thủ Đức) và Eco Retreat (Long An)
Tham gia các chương trình marketing và sự kiện mở bán để tiếp cận khách hàng tiềm năng.
2. Đào tạo và phát triển chuyên môn
Tham gia các buổi đào tạo vềsản phẩm, kỹnăng bán hàng, và thịtrường bất động sản theo lịch đào tạo của công ty và chủ đầu tư.
Tuân thủ lộ trình đào tạo của nhân viên mới để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc.
3. Chăm sóc và phát triển khách hàng
Khai thác và chăm sóc nguồn khách hàng từ các kênh marketing công ty phân bổ xuống.
Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng qua các kênh online và offline, mởrộng mạng lưới khách hàng.
4. Đàm phán và chốt giao dịch
Thực hiện các bước đàm phán, thương lượng với khách hàng, từđó chốt giao dịch và ký kết hợp đồng mua bán.
Hỗ trợ khách hàng trong các bước thủ tục, thanh toán và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hợp đồng.
5. Theo dõi và cập nhật tiến độ giao dịch
Theo dõi toàn bộquá trình giao dịch từ lúc tiếp cận khách hàng đến khi hoàn tất hợp đồng.
Cập nhật thông tin khách hàng, tình trạng giao dịch trên hệ thống CRM hoặc báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
6. Cập nhật kiến thức và kỹ năng
Cập nhật thông tin về sản phẩm, thịtrường bất động sản và các đối thủ cạnh tranh đểđảm bảo luôn cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho khách hàng.
Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
7. Phối hợp với các bộ phận khác
Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing, Hành Chánh và các phòng ban liên quan để tối ưu quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Bất động sản, Marketing, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bất động sản.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt.
• Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực.
• Ngoại hình ưa nhìn, phong thái tự tin, chuyên nghiệp.
• Có khả năng học hỏi nhanh và đam mê trong công việc kinh doanh.
• Có laptop và phương tiện đi lại.
• Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu nếu có tinh thần học hỏi và đam mê kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng.
• Phí hoa hồng từ 55% trở lên.
• Thưởng nóng theo chính sách của từng dự án từ Chủ đầu tư và từ Công ty.
• Được tham gia trực tiếp các buổi tìm hiểu thị trường bất động sản.
• Được đào tạo bài bản kiến thức ngành bất động sản, kỹnăng chuyên môn: tư vấn bán hàng, chốt deal, khai thác data khách hàng.
• Team Building, chế độ thưởng lễ tết, quà các dịp lễ dành cho tất cả nhân viên.
• Cơ hội thăng tiến lên các vịtrí cao hơn (Trưởng nhóm, Trưởng phòng) dựa trên kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIMEHOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A307, WIYO Complex, 46 Đường N3C, The Global City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

