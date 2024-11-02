Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Tham gia hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm phần mềm, sale B2B
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ phần mềm cho khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng, cài đặt và khắc phục sự cố cơ bản của phần mềm.
Thực hiện các cuộc gọi, email, chat trực tuyến để giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Hỗ trợ các hoạt động marketing, bán hàng của công ty như: tham gia sự kiện, triển lãm, hội thảo, ...
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm về Tư vấn/bán hàng/CSKH từ ít nhất 06 tháng trở lên
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ phần mềm của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng học hỏi nhanh, thích nghi với môi trường làm việc mới.
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ phần mềm của công ty.
Vị trí Nhân viên kinh doanh, tư vấn chiến lược bán hàng được thăng tiến lên vị trí Sale Leader khi đạt KPI doanh số 3 tháng liên tiếp
Công ty tổ chức Team building hàng năm
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: gà rán, pizza
Phụ cấp gửi xe
Thử việc được nhận 100% lương khi đạt KPI
Công ty có hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
