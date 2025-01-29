Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại BIDV MetLife
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 400 - 1,000 USD
I. CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
• Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng hàng đầu Việt Nam, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh
• Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chiến lược để xây dụng được sự tín nhiệm và niềm tin trong các mối quan hệ
• Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ Ngân hàng bán BHNT để đạt được chỉ tiêu kinh doanh chung của Chi nhánh
• Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn; định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Giám đốc kinh doanh khu vực trực tiếp.
• Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Nơi làm việc: tại các chi nhánh Ngân hàng BIDV
II. QUYỀN LỢI:
• Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + phụ cấp + thưởng kinh doanh
- Chính sách hoa hồng hấp dẫn, cạnh tranh
- Các khoản thưởng hiệu quả kinh doanh vượt trội định kì (tháng, quý, năm) và thưởng “nóng” nếu đạt thành tích xuất sắc
- Được tham gia các chương trình tập huấn nước ngoài đi Mỹ, Du Bai, Nam Phi, Đài Loan,…
Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BIDV MetLife Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIDV MetLife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
