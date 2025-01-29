Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

I. CÔNG VIỆC CỤ THỂ:

• Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng hàng đầu Việt Nam, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh

• Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chiến lược để xây dụng được sự tín nhiệm và niềm tin trong các mối quan hệ

• Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ Ngân hàng bán BHNT để đạt được chỉ tiêu kinh doanh chung của Chi nhánh

• Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn; định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Giám đốc kinh doanh khu vực trực tiếp.

• Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Nơi làm việc: tại các chi nhánh Ngân hàng BIDV

II. QUYỀN LỢI:

• Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + phụ cấp + thưởng kinh doanh

- Chính sách hoa hồng hấp dẫn, cạnh tranh

- Các khoản thưởng hiệu quả kinh doanh vượt trội định kì (tháng, quý, năm) và thưởng “nóng” nếu đạt thành tích xuất sắc

- Được tham gia các chương trình tập huấn nước ngoài đi Mỹ, Du Bai, Nam Phi, Đài Loan,…