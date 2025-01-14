Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: theo quy định của nhà nước Thưởng Lễ,Tết theo quy định của TT Team Building, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và của TT

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Tư vấn thông tin khóa học, quản lý thông tin học viên

- Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp

- Theo dõi tiến độ học tập của học sinh, trao đổi với phụ huynh học sinh

- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên Cử Nhân chuyên ngành Tiếng Anh

- Hoạt bát, năng động.

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.