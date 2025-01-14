Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: theo quy định của nhà nước Thưởng Lễ,Tết theo quy định của TT Team Building, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và của TT
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Tư vấn thông tin khóa học, quản lý thông tin học viên
- Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp
- Theo dõi tiến độ học tập của học sinh, trao đổi với phụ huynh học sinh
- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên Cử Nhân chuyên ngành Tiếng Anh
- Hoạt bát, năng động.
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
