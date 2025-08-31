Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu

Mức lương 17 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 20 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 17 - 18 Triệu

- Găp gỡ bán hàng trực tiếp với khách tại sự kiện du lịch ( không cần gọi điện )

- Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

- Cập nhật thông tin, trạng thái khách hàng trên hệ thống

- Lập báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp trên dựa theo yêu cầu và tính chất công việc

- Thử việc 2 tháng (sau 2 tháng sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty)

Với Mức Lương 17 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Mong muốn được phát triển bản thân, nâng cao thu nhập

Độ tuổi : 20- 33 tuổi (Sinh năm 1990 – 2004)

Thái độ trách nhiệm, chủ động, hết mình vì công việc; Cầu tiến, sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu: 17.000.000-18.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng + Hoa hồng doanh thu + Thưởng). Lương cứng: 8.000.000 - 8.5000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng + Thưởng nóng hàng tuần (không áp KPI vào lương)

- Thưởng các khoản: Khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty, thưởng khi Sale chốt được hợp đồng với khách hàng, thưởng khi đạt KPI

- Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản từ đầu, phát triển và định hướng nghề nghiệp. Tham gia các khóa traning hàng tuần về kĩ năng chăm sóc khách hàng, nắm bắt tâm lí khách hàng, tác phong ăn mặc, nói chuyện, đi đứng chuyên nghiệp...

- Cung cấp công cụ làm việc

- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.

- Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp; Tham gia teambuilding, du lịch hằng năm. Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin