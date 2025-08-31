Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Mức lương
17 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 20 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 17 - 18 Triệu
- Găp gỡ bán hàng trực tiếp với khách tại sự kiện du lịch ( không cần gọi điện )
- Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
- Cập nhật thông tin, trạng thái khách hàng trên hệ thống
- Lập báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp trên dựa theo yêu cầu và tính chất công việc
- Thử việc 2 tháng (sau 2 tháng sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty)
Với Mức Lương 17 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Mong muốn được phát triển bản thân, nâng cao thu nhập
Độ tuổi : 20- 33 tuổi (Sinh năm 1990 – 2004)
Thái độ trách nhiệm, chủ động, hết mình vì công việc; Cầu tiến, sẵn sàng học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tối thiểu: 17.000.000-18.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng + Hoa hồng doanh thu + Thưởng). Lương cứng: 8.000.000 - 8.5000.000 VNĐ/tháng + Hoa hồng + Thưởng nóng hàng tuần (không áp KPI vào lương)
- Thưởng các khoản: Khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty, thưởng khi Sale chốt được hợp đồng với khách hàng, thưởng khi đạt KPI
- Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản từ đầu, phát triển và định hướng nghề nghiệp. Tham gia các khóa traning hàng tuần về kĩ năng chăm sóc khách hàng, nắm bắt tâm lí khách hàng, tác phong ăn mặc, nói chuyện, đi đứng chuyên nghiệp...
- Cung cấp công cụ làm việc
- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
- Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp; Tham gia teambuilding, du lịch hằng năm. Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng
