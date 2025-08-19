Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH ALEGA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 97A, Đường 3 Tháng 2, Phường Vườn Lài 0 cũ), Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận Marketing.
Liên hệ tư vấn, chốt lịch hẹn với khách hàng đến công ty tư vấn chuyên môn.
Giải đáp thắc mắc và các dịch vụ điều khoản rõ ràng với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
Cập nhật, báo cáo thông tin đầy đủ,
Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện công việc liên quan từ chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Tại Công ty TNHH ALEGA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + thưởng hiệu suất.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, sáng tạo.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày, thưởng lễ Tết, sinh nhật, team building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALEGA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
