Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận Marketing.

Liên hệ tư vấn, chốt lịch hẹn với khách hàng đến công ty tư vấn chuyên môn.

Giải đáp thắc mắc và các dịch vụ điều khoản rõ ràng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

Cập nhật, báo cáo thông tin đầy đủ,

Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện công việc liên quan từ chỉ đạo của cấp trên.