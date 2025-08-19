Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 Thâm Tâm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ đặt lịch tham vấn cho khách hàng;

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;

- Tiếp đón khách hàng đến tham vấn/trị liệu trực tiếp tại Trung tâm;

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đang trị liệu tại Trung tâm;

- Thực hiện, báo cáo công việc theo các quy trình, quy định của Trung tâm;

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên, liên quan đến: sale, tư vấn, CSKH,...

- Tuổi: từ 26 tuổi trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt;

- Nhiệt tình và yêu thích công việc kinh doanh;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc;

- Có khả năng học hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Có laptop cá nhân

Quyền Lợi

- Thu nhập theo năng lực, từ 12 - 25 triệu/tháng (Lương cơ bản + Lương KPI + Thưởng doanh số)

+ Lương cơ bản: từ 7.000.000đ trở lên (có thể thỏa thuận theo năng lực)

+ Lương KPI: 50% LCB x điểm KPI

+ Thưởng doanh số: Hoa hồng theo doanh thu;

+ Phụ cấp ăn trưa: 650.000đ/ tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và chế độ của Trung tâm;

- Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến;

- Được ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH; BHYT, BHTN khi hết thời gian thử việc;

- Được điều chỉnh lương theo quy chế của Công ty;

- Thưởng theo năng lực + Thưởng ngày lễ Tết, sinh nhật,...

- Tham gia các chương trình party, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

