Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 37 Thâm Tâm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Hỗ trợ đặt lịch tham vấn cho khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm;
- Tiếp đón khách hàng đến tham vấn/trị liệu trực tiếp tại Trung tâm;
- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đang trị liệu tại Trung tâm;
- Thực hiện, báo cáo công việc theo các quy trình, quy định của Trung tâm;
- Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên, liên quan đến: sale, tư vấn, CSKH,...
- Tuổi: từ 26 tuổi trở lên
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt;
- Nhiệt tình và yêu thích công việc kinh doanh;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc;
- Có khả năng học hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh;
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
- Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập theo năng lực, từ 12 - 25 triệu/tháng (Lương cơ bản + Lương KPI + Thưởng doanh số)
+ Lương cơ bản: từ 7.000.000đ trở lên (có thể thỏa thuận theo năng lực)
+ Lương KPI: 50% LCB x điểm KPI
+ Thưởng doanh số: Hoa hồng theo doanh thu;
+ Phụ cấp ăn trưa: 650.000đ/ tháng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và chế độ của Trung tâm;
- Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến;
- Được ký hợp đồng lao động chính thức và tham gia BHXH; BHYT, BHTN khi hết thời gian thử việc;
- Được điều chỉnh lương theo quy chế của Công ty;
- Thưởng theo năng lực + Thưởng ngày lễ Tết, sinh nhật,...
- Tham gia các chương trình party, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
