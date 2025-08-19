Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn các gói Bảo hiểm- phụ kiện cho khách hàng mua xe mới và khách hàng có nhu cầu tái tục năm tiếp theo
Nhận danh sách khách hàng mua xe mới từ phòng kinh doanh và liên lạc với khách hàng và tư vấn cho khách hàng mua phụ kiện, bảo hiểm. Tìm hiểu, phân loại và đánh giá nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.
Sắp xếp, kiểm tra khu vực trưng bày phụ kiện
Thực hiện các nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 25- 35 tuổi.
Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm làm tư vấn phụ kiện tại các hãng ô tô.
Có kỹ năng giao tiếp, có tinh thần làm việc kỷ luật, phối hợp cao.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp ăn trưa, gửi xe.
Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,…
Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Mitsubishi
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội
