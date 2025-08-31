Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17/135 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng chương trình tour ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái và Myanmar.
• Giao dịch và trao đổi với khách/hãng du lịch về chương trình tour đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng chủ yếu qua mail.
• Tư vấn, cung cấp thêm thông tin cho khách hàng về các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch mới của Công ty.
• Hoàn thiện chương trình du lịch, tính giá, và gửi báo giá cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh 4 kỹ năng; Nghe – nói - đọc - viết cơ bản. Biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Sales Tour Inbound.
• Sử dụng thành thạo word, excel, outlook, ...
Tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Mức lương thỏa thuận + % Hoa hồng trên DT tour/tháng.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo Pháp luật hiện hành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và vô cùng thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
