Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Bellsystem24 VietNam

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

1. Mô tả công việc :
Gọi ra cho khách hàng theo danh sách do MBBANK cung cấp (KH đã/ đang sử dụng tại khoản của MBBANK)
Mời khách hàng mở thẻ tín dụng/ vay qua app/ rút tiền mặt qua thẻ tín dụng..... Tùy từng thời điểm sẽ chạy các chương trình khác nhau của MBBANK
Data đã được MBBank lọc trước, KH đã đủ điều kiện mở thẻ tín dụng. Vì vậy, công việc chủ yếu là gọi ra và giới thiệu cho khách hàng về việc KH đủ điều kiện mở thẻ tín dụng. Nếu KH có nhu cầu, nhân viên tư vấn xin KH địch chỉ để gửi thẻ về là hoàn thành
2. Địa điểm làm việc :
Tòa nhà MB Bank, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
3. Thời gian làm việc :
3. Thời gian làm việc
Làm việc giờ hành chính T2 - T6, làm hai thử 7 trong tháng, nghỉ chủ nhật

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ
Độ tuổi: từ 20 - 35 tuổi
Chất giọng chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương, ngoại hình ưa nhìn
Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang trong quá trình chờ bằng
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập7.000.000Đ- 11.000.000Đ/tháng
7.000.000Đ- 11.000.000Đ/tháng
Được đào tạo bài bản kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT + BHTN, thưởng lễ tết theo quy định NN.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và tham gia nhiều hoạt động khác như: teambuilding, du lịch,…
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

