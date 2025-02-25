Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu đầu tư, hiểu rõ về nhu cầu và mục tiêu của họ để tư vấn phù hợp.
- Tư vấn cho khách hàng về nền tảng của công ty, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giúp họ hiểu rõ về lợi ích và tính năng của từng sản phẩm.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng của công ty, bao gồm việc đăng ký, đăng nhập, và sử dụng các tính năng của nền tảng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp tư vấn và hỗ trợ liên tục để đáp ứng nhu cầu của họ.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, đề xuất cải tiến và tối ưu hóa quy trình để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 27-60.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh đến 15.000.000 đồng/tháng có thể hơn tùy thuộc vào hiệu suất công việc.
- Hỗ trợ cà phê miễn phí trong công ty.
- Thời gian nghỉ linh hoạt theo nhu cầu cá nhân.
- Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn để nâng cao hiệu suất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 126 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

