Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu đầu tư, hiểu rõ về nhu cầu và mục tiêu của họ để tư vấn phù hợp.

- Tư vấn cho khách hàng về nền tảng của công ty, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giúp họ hiểu rõ về lợi ích và tính năng của từng sản phẩm.

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng của công ty, bao gồm việc đăng ký, đăng nhập, và sử dụng các tính năng của nền tảng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp tư vấn và hỗ trợ liên tục để đáp ứng nhu cầu của họ.

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, đề xuất cải tiến và tối ưu hóa quy trình để nâng cao chất lượng dịch vụ.