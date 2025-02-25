Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công ty TNHH Nội thất Villa Deco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 92 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trực tiếp làm Hồ sơ Pháp lý, chất lượng, thanh quyết toán công trình, dự án của Công ty.

- Lập bản vẽ shop, hoàn công.

- Lập tiến độ, kế hoạch thi công, nghiệm thu vật tư trước khi thi công.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thanh quyết toán và báo cáo các phòng ban liên quan về tiến độ thanh quyết toán.

- Kiểm tra, giám sát thi công và hỗ trợ công việc tại công trình.

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các chuyên ngành Kinh tế xây dựng/Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

- Hiểu biết về luật trong xây dựng

- Ưu tiên học kinh tế xây dựng

- Có kỹ năng làm hồ sơ thanh quyết toán công trình

- Chấp nhận đi công tác công trình xa ngắn ngày (đi tỉnh). VP làm việc: 92 Láng Hạ, Đống Đa, HN

- Thành thạo tin học văn phòng, cad

- Yêu cầu: Đi làm ngay

Tại Công ty TNHH Nội thất Villa Deco Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính theo năng lực ứng viên và kinh nghiệm làm việc (từ 10-15 triệu)

- Thời gian thử việc: 1 tháng hưởng 85% lương.

- Tăng lương theo doanh thu và thâm niên gắn bó với công ty.

- Được hưởng lương tháng 13; thưởng hiệu quả công việc; thưởng các ngày lễ-tết theo quy chế công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN… ); Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp. Hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình; nghỉ mát ...

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 7(Sáng 8h00 – 12h, Chiều: 13h30 – 17h30) Thứ 7 chỉ làm việc buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội thất Villa Deco

