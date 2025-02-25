Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công ty TNHH Nội thất Villa Deco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công ty TNHH Nội thất Villa Deco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nội thất Villa Deco
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Nội thất Villa Deco

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Công ty TNHH Nội thất Villa Deco

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 92 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trực tiếp làm Hồ sơ Pháp lý, chất lượng, thanh quyết toán công trình, dự án của Công ty.
- Lập bản vẽ shop, hoàn công.
- Lập tiến độ, kế hoạch thi công, nghiệm thu vật tư trước khi thi công.
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thanh quyết toán và báo cáo các phòng ban liên quan về tiến độ thanh quyết toán.
- Kiểm tra, giám sát thi công và hỗ trợ công việc tại công trình.
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các chuyên ngành Kinh tế xây dựng/Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
- Hiểu biết về luật trong xây dựng
- Ưu tiên học kinh tế xây dựng
- Có kỹ năng làm hồ sơ thanh quyết toán công trình
- Chấp nhận đi công tác công trình xa ngắn ngày (đi tỉnh). VP làm việc: 92 Láng Hạ, Đống Đa, HN
- Thành thạo tin học văn phòng, cad
- Yêu cầu: Đi làm ngay

Tại Công ty TNHH Nội thất Villa Deco Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính theo năng lực ứng viên và kinh nghiệm làm việc (từ 10-15 triệu)
- Thời gian thử việc: 1 tháng hưởng 85% lương.
- Tăng lương theo doanh thu và thâm niên gắn bó với công ty.
- Được hưởng lương tháng 13; thưởng hiệu quả công việc; thưởng các ngày lễ-tết theo quy chế công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, BHTN… ); Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp. Hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình; nghỉ mát ...
- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 7(Sáng 8h00 – 12h, Chiều: 13h30 – 17h30) Thứ 7 chỉ làm việc buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội thất Villa Deco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nội thất Villa Deco

Công ty TNHH Nội thất Villa Deco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 215 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

