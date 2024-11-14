Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Số 23 Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, TP Nam Định
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến các khóa học Tiếng Anh và các dịch vụ tiện ích của Trung tâm.
Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác
Chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ. Đảm bảo khách hàng hài lòng về dịch vụ của trung tâm
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn/ bằng cấp: tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành
Kinh nghiệm: Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sale, tư vấn mảng giáo dục là một lợi thế.
Kỹ năng: Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kiên trì, chịu khó. Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản
Tại Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập hấp dẫn: upto 20.000.000 VND
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc...
Được tham gia các khóa học tiếng Anh tại trung tâm miễn phí.
Tham gia BHXH – BHYT – BHTN và các chế độ khác theo quy định
Được nghỉ 1.5 ngày/tuần
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, ca linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định
