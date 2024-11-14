Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Số 23 Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, TP Nam Định

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến các khóa học Tiếng Anh và các dịch vụ tiện ích của Trung tâm.

Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác

Chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ. Đảm bảo khách hàng hài lòng về dịch vụ của trung tâm

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/ bằng cấp: tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành

Kinh nghiệm: Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sale, tư vấn mảng giáo dục là một lợi thế.

Kỹ năng: Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kiên trì, chịu khó. Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản

Tại Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập hấp dẫn: upto 20.000.000 VND

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc...

Được tham gia các khóa học tiếng Anh tại trung tâm miễn phí.

Tham gia BHXH – BHYT – BHTN và các chế độ khác theo quy định

Được nghỉ 1.5 ngày/tuần

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, ca linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đào tạo AMES- Chi nhánh Nam Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin