Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 11 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các điểm bán hàng tiềm năng thuộc kênh GT trên địa bàn được giao.

Thực hiện các hoạt động mở mới điểm bán, đảm bảo độ phủ sản phẩm theo mục tiêu của công ty.

Đánh giá tiềm năng của từng điểm bán và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp.

Thường xuyên thăm viếng, nắm bắt nhu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

Giới thiệu sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi và các hoạt động hỗ trợ bán hàng đến các điểm bán.

Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi của công ty tại các điểm bán.

Đảm bảo sản phẩm được trưng bày đẹp mắt, đúng quy chuẩn và có đủ số lượng tại các vị trí thuận lợi trong cửa hàng.

Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày/tuần cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, chủ động trong công việc, không ngại di chuyển.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thị trường, mở điểm bán, phát triển kênh GT (General Trade).

Biết sử dụng smartphone để báo cáo công việc, chụp hình, định vị, v.v.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản + phụ cấp (ăn, xăng xe) + thưởng KPI, tổng thu nhập từ 10 - 25 triệu (Có thể hơn tùy theo năng lực)

Đóng BHXH và phúc lợi khác theo luật định

Lương tháng 13, thưởng lễ tết,...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin