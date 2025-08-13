Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122/203 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ

Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba

Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính

Tư vấn tìm nguồn hàng phong phú cho khách hàng từ các shoρ Trung Quốc

Lập báo giá cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng

Phối hợp cùng các bộ phận khác (Phòng mua hàng + Phòng chăm sóc KH) để đảm báo tiến trình đơn hàng được hoàn thiện

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có ứng viên kinh nghiệm sales XNK, chưa có kinh nghiệm được đào tạo. Ứng viên có hiểu biết về ngành Thương mại điện tử, vận chuyển, order hàng hóa, bán lẻ... là một lợi thế

Tinh thần chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có mục tiêu công việc

Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 25 triệu đồng trở lên gồm Lương cứng + thưởng kinh doanh (có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

Cơ hội học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ các chủ shop lớn

Xét tăng lương và thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm dựa trên hiệu quả công việc theo quý

Đào tạo cho nhân viên thử việc

Các hoạt động team building, du lịch, workout: công ty hỗ trợ 100%

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện

Chế độ nghỉ lễ, tết và phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS

