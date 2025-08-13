Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS
- Hà Nội: 122/203 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ
Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba
Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính
Tư vấn tìm nguồn hàng phong phú cho khách hàng từ các shoρ Trung Quốc
Lập báo giá cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng
Phối hợp cùng các bộ phận khác (Phòng mua hàng + Phòng chăm sóc KH) để đảm báo tiến trình đơn hàng được hoàn thiện
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có mục tiêu công việc
Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ các chủ shop lớn
Xét tăng lương và thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm dựa trên hiệu quả công việc theo quý
Đào tạo cho nhân viên thử việc
Các hoạt động team building, du lịch, workout: công ty hỗ trợ 100%
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện
Chế độ nghỉ lễ, tết và phép năm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
