Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
• Gọi điện tư vấn sản phẩm sữa dinh dưỡng
• Dữ liệu khách hàng có sẵn do công ty cung cấp.
• Giới thiệu, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
• Khai thác thêm nhu cầu để gia tăng doanh số.
• Đảm bảo doanh số theo ngày/tuần/tháng.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp THPT trở lên
• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
• Chủ động, chịu được áp lực, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.
• Nhiệt huyết, năng lượng tích cực.
• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
• Chủ động, chịu được áp lực, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.
• Nhiệt huyết, năng lượng tích cực.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (không ảnh hưởng KPI)
• Thu nhập trung bình: 10-20 triệu/tháng, có thể lên đến 25 triệu/tháng
• Thử việc 02 tháng vẫn nhận 100% lương cứng.
• Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc.
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN chế độ theo Luật lao động.
• Quà tặng và sự kiện cho nhân viên và gia đình vào các dịp lễ
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có các cuộc thi thưởng định kỳ.
• Thu nhập trung bình: 10-20 triệu/tháng, có thể lên đến 25 triệu/tháng
• Thử việc 02 tháng vẫn nhận 100% lương cứng.
• Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc.
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN chế độ theo Luật lao động.
• Quà tặng và sự kiện cho nhân viên và gia đình vào các dịp lễ
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có các cuộc thi thưởng định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI